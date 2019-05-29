الملك سلمان يرحب بقادة الدول المشاركين في قمم مكة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بالمملكة، مساء الثلاثاء، في قصر الصفا، بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج وقادة الدول العربية والإسلامية وممثليهم وجميع المشاركين في القمم الثلاث في مكة.
ومن المقرر أن تعقد القمة الخليجية أولا، تليها القمة العربية في 30 مايو/أيار الجاري، ثم تنطلق القمة الإسلامية العادية في 31 مايو/أيار الجاري.
وأعرب وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان ، عقب جلسة مجلس الوزراء، عن أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية في القمتين الطارئتين اللتين دعا لعقدهما خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام، ولقادة الدول الإسلامية في الدورة العادية الـ14.
وتمنى وزير الإعلام السعودي أن تكلل جميع جهودهم بالنجاح والتوصل لكل ما فيه الخير حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية والإسلامية وتوحيد الصف والمواقف بشأنها.
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