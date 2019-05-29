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2019-05-29 إسكان الباحة يمنح 15 وحدة سكنية من الفلل لمستحقيها متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة منحت جمعية بِر ناوان وبالشراكة مع وزارتي الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة 15 وحدة سكنية من فلل الإسكان لـ15 مستفيدًا في الباحة. Advertisements وقال مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود القحطاني إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا تألوا جهداً في دعم قطاع الإسكان التنموي بالمنطقة. من جانبه، شكر رئيس جمعية البر الخيرية بناوان الشيخ عبد الرحمن الشدوي القائمين على مشروع الإسكان التنموي بالوزارة وبفرع منطقة الباحة، وأكّد أن هذه المبادرة الكريمة خدمت هذه الفئة المستحقة، داعياً الله أن يحفظ على البلاد قيادتها وأمنها وأمانها.









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