برنامج خدمة ضيوف الرحمن يترجم رؤية 2030 ويسابق الزمن لتقديم الأفضل

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

جاء إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برنامج ضيوف الرحمن اليوم الأربعاء ليؤكد استمرار المملكة في استراتيجيتها التي تضع خدمة الحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماتها وأولوياتها، حيث يترجم هذا البرنامج عملياً اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر رؤية 2030 بالعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين على مدار الـ24 ساعة.

مسؤولية عظيمة:

وطوال تاريخها، تستشعر المملكة منذ عهد الملك المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين عظم المسؤولية والأمانة الكبيرة تجاه خدمة الحرمين الشريفين، وتبذل الغالي والنفيس بإنجاز المشاريع النافعة لأجل راحة زوارهما والتيسير عليهم في كل وقت وحين.

لقب وفعل:

ولا يأتي لقب خادم الحرمين الشريفين من فراغ، بل اتخذه الملك سلمان لقبًا كدلالة على الاهتمام الأول له، لتكون خدمة الحرمين الشريفين هي أهم برامج رؤية 2030 لزيادة التطورات العظيمة في العمل الخدمي المقدم للحجاج والمعتمرين، وتدخل الجهات المعنية الحكومية والخاصة في سباق مع الزمن لتقديم الأفضل لهم، والهدف هو أن تستضيف المملكة ملايين الحجاج والمعتمرين، من مختلف الجنسيات والأعراق واللغات، ليؤدون شعائرهم في أمن ويسر وطمأنينة.

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ويُعد أداء المناسك بيسر وطمأنة وسهولة هي شهادة على ما توفره المملكة من خدمات وما تبذله من جهود وما تمتلكه من إمكانيات وخبرات، تضعها في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن على مدار العام وكل عام، ليأتي إطلاق برنامج خدمة ضيوف الرحمن ليرسخ ويؤكد هذه العناية الفائقة والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين وعملها من أجل راحة الحجاج والمعتمرين والزوار.

ويعكس برنامج خدمة ضيوف الرحمن الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تطوير الخدمات المقدمة في الأماكن المقدسة وفق أهداف الرؤية التي تتقدم بثقة وثبات نحو تحقيق أهدافها المختلفة.

32 جهة ومتابعة مستمرة:

ويشارك في تنفيذ طموحات ومبادرات برنامج ضيوف الرحمن ما يزيد عن 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص يعملون بكل تفانٍ وإخلاص، ويضعون هذه المسؤولية نُصب أعينهم، مستشعرين لدورهم المحوري والهام في خدمة ضيوف الرحمن، يمكنهم ويساندهم في عملهم إخوة لهم في مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن، كما يستمدون طموحاتهم وآمالهم من عظم المسئولية وثقة القيادة، غرسها بهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يتابع ويحرص على أن يشرف بنفسه على كل ما من شأنه تسهيل وتسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

هدف برنامج ضيوف الرحمن:

ويقوم برنامج ضيوف الرحمن بالعمل على تقديم كافة الخدمات بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن على جميع الأصعدة في شتى المجالات، كما يسعى البرنامج كذلك إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال تهيئة المواقع الأثرية والثقافية التي تزخر بها بلادنا ليعيش ضيف الرحمن تجربة روحانية ودينية وثقافية عامرة بالإيمان مستمدة من أصالة هذه البلاد وتاريخها العريق.

ودشن خادم الحرمين الشريفين مساء أمس الثلاثاء بحضور الأمير محمد بن سلمان برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.