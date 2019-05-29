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2019-05-29 فيديو.. ما أجملَ هذا النداء عندما تصدح به الحناجر متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة “ما أجملَ هذا النداء لاسيما عندما تصدح به الحناجر”.. بهذه الكلمات نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين مقطع فيديو مؤثر لرفع الأذان بصوت عذب يخلب قلوب السامعين. Advertisements كما نشرت رئاسة الحرمين صورًا لجموع المصلين وهم يُؤدّون صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وامتلأت أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي بجموع المصلين لأداء صلاتَي العشاء والتراويح في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.









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