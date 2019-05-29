الان تتابع عاجل… وزارة التعليم تكلف الثقفي مديرًا لتعليم جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 3:20 ص, 29 مايو 2019 م التعليقات: 0 اصدر وزير التعليم قرارا بتكليف عبدالله الثقفي مديرا لتعليم جدة بالاضافة لعمله مديرا لتعليم مكة المكرمة

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