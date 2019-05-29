شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يكرم رجال أمن قبضوا على سارقي سيارة ومحل بخميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

كرّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وبحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي بمكتبه بالإمارة عدد من رجال الأمن المشاركين في القبض على سارقي سيارة وأحد المحلات بمحافظة خميس مشيط الأسبوع الماضي؛ وقد تقدم المكرمين مدير شرطة محافظة خميس مشيط العقيد حمد مانع آل منجم ، ومدير شعبة التحريات بخميس مشيط العقيد محمد مهدي الخريص، ورئيس الفرق الميدانية بشعبة التحريات الملازم أول محمد علي الأسمري، وكرم أمير عسير الرقيب مبارك عبدالله الشهراني والرقيب سعد سابر الشهري والعريف محمد سعيد الدواف، والعريف رويض عايض الشهراني والعريف ماجد عبدالرحمن الشهري، العريف سالم سعيد القحطاني.

وقدم الأمير تركي بن طلال الشكر لهم مثمناً الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل مَن تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مشيداً بسرعة التفاعل مع القضايا الأمنية والقبض على المتسببين فيها والجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية في المنطقة بشكل عام.

من جهتهم قدم رجال الأمن المكرمين شكرهم وتقديرهم لأمير عسير على دعمه وتشجيعه لهم، مؤكدين أن ذلك سيدفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.