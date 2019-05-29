شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير: استعادة 156.9 ألف متر مربع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة خلال اليومين الماضيين أكثر من 156 ألف متر مربع، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في 13 موقعاً بشكل غير نظامي وبمواقع مختلفة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن أعمال استعادة الأراضي جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة، مشيراً إلى أن إحصاء أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، قدرت بمساحة بلغت نحو 156.928 متراً مربعاً، لافتاً النظر إلى أنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً.

وبين الحميدي أن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على المواقع بمنطقة عسير كافة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية دون تهاون.