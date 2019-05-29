، الحملات البلدية بمكة تغلق 300 منشأة غذائية وتصادر 21 طنًّا من المواد الفاسدة خلال رمضان ،

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أسفرت الحملات التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن عن إغلاق 300 منشأة من بين أكثر من أربعة آلاف منشأة، تم الوقوف عليها، وخضعت للرقابة الصحية.
وتفصيلاً، جاء ذلك حسب تقرير صادر عن أعمال الحملة الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، وحصلت "الخليج 365" على نسخة منه، وذلك بنهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.
وكشف التقرير عن مصادرة وإتلاف 21 طنًّا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصادرة 455 قطعة تجهيزات غير صالحة للاستخدام أيضًا داخل المطاعم وباقي المنشآت الغذائية والصحية الأخرى.
وبيَّن التقرير أن عدد المنشآت التي تم الوقوف والتفتيش عليها بلغ 4612 منشأة، وكان عدد المستوفية ما يقارب 3000 منشأة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت المخالفة 1612 منشأة.
وأسفرت الحملة على مدى ثلاثة أسابيع مضت من الشهر الفضيل عن إغلاق 300 منشأة حتى مثول هذا الخبر للنشر.
وتكثف أمانة العاصمة المقدسة جهودها حاليًا على المنشآت الغذائية والصحية، خاصة في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف تزامنًا مع أيام العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك التي تشهد كثافة عالية من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.
الحملات البلدية بمكة تغلق 300 منشأة غذائية وتصادر 21 طنًّا من المواد الفاسدة خلال رمضانعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-29
أسفرت الحملات التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن عن إغلاق 300 منشأة من بين أكثر من أربعة آلاف منشأة، تم الوقوف عليها، وخضعت للرقابة الصحية.
وتفصيلاً، جاء ذلك حسب تقرير صادر عن أعمال الحملة الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، وحصلت "الخليج 365" على نسخة منه، وذلك بنهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.
وكشف التقرير عن مصادرة وإتلاف 21 طنًّا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصادرة 455 قطعة تجهيزات غير صالحة للاستخدام أيضًا داخل المطاعم وباقي المنشآت الغذائية والصحية الأخرى.
وبيَّن التقرير أن عدد المنشآت التي تم الوقوف والتفتيش عليها بلغ 4612 منشأة، وكان عدد المستوفية ما يقارب 3000 منشأة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت المخالفة 1612 منشأة.
وأسفرت الحملة على مدى ثلاثة أسابيع مضت من الشهر الفضيل عن إغلاق 300 منشأة حتى مثول هذا الخبر للنشر.
وتكثف أمانة العاصمة المقدسة جهودها حاليًا على المنشآت الغذائية والصحية، خاصة في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف تزامنًا مع أيام العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك التي تشهد كثافة عالية من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
02:06 AM
تكثِّف الأمانة حملاتها على المنشآت الغذائية والصحية بالمنطقة المركزية حول الحرم
أسفرت الحملات التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن عن إغلاق 300 منشأة من بين أكثر من أربعة آلاف منشأة، تم الوقوف عليها، وخضعت للرقابة الصحية.
وتفصيلاً، جاء ذلك حسب تقرير صادر عن أعمال الحملة الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، وحصلت "الخليج 365" على نسخة منه، وذلك بنهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.
وكشف التقرير عن مصادرة وإتلاف 21 طنًّا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصادرة 455 قطعة تجهيزات غير صالحة للاستخدام أيضًا داخل المطاعم وباقي المنشآت الغذائية والصحية الأخرى.
وبيَّن التقرير أن عدد المنشآت التي تم الوقوف والتفتيش عليها بلغ 4612 منشأة، وكان عدد المستوفية ما يقارب 3000 منشأة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت المخالفة 1612 منشأة.
وأسفرت الحملة على مدى ثلاثة أسابيع مضت من الشهر الفضيل عن إغلاق 300 منشأة حتى مثول هذا الخبر للنشر.
وتكثف أمانة العاصمة المقدسة جهودها حاليًا على المنشآت الغذائية والصحية، خاصة في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف تزامنًا مع أيام العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك التي تشهد كثافة عالية من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.
، الحملات البلدية بمكة تغلق 300 منشأة غذائية وتصادر 21 طنًّا من المواد الفاسدة خلال رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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