، "التونسي": صحافتنا الاستقصائية ضعيفة ومفهومها "ناقص".. وبرامج mbc تصنع الابتسامة وتعالج المشكلات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ولي العهد بحث بعين فاحصة في احتياجات المجتمع للمستقبل فصمم الرؤية

كشف مدير عام مجموعة قنوات MBC في السعودية محمد التونسي أن ‏MBC والتي تعد له المحطة الـ11 في مسيرته الإعلامية هي الأقوى عربيًا، والفضل للشيخ الوليد الإبراهيم فهو رجل القوة والتفاصيل والقرار.

‏وقال التونسي في رده خلال حديثه في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر على سؤاله: هل السعوديون هم من يديرون قنواتنا السعودية، أم أن هناك يدًا أخرى هي التي تصنع هذا الإعلام؟: "تريد الصراحة أنا لا أعرف.. لا أعرف التفاصيل الموجودة.. مشيرًا إلى أنه في mbc عناصر سعودية متصدرة للمشهد منها صحيح أنها ليست في كل التفاصيل، كاشفًا أن mbc لديها إستراتيجية فيما يتعلق بالمملكة بالتركيز على العنصر السعودي.

وأكد "التونسي" أن الصفقة الوحيدة التي كان مهتمًا أن يعقدها مع المؤسسات التي عمل بها: "أعطوني الفرصة أن أعمل مع فريقي.. "، مشيرًا إلى أن عدم التدخل هو أحد أسباب نجاح الوسيلة والمطبوعة الإعلامية.

وأضاف: أكبر ما يعيق الصحيفة هي التدخل في عمل رئيس التحرير؛ ومن حسن حظي أنني واجهت ذلك في مكان واحد فقط.

وتحدث "التونسي" عن تجربة جديدة في MBC قائلاً: "لدينا مجموعة من البرامج نعمل عليها حاليًا تصنع الابتسامة وتعالج المشكلات وتتحدث عن المستقبل وبرامج تلتقي مع تحديات تطور الصناعة المرئية".

وعن تجربته في دعم الشباب السعودي في قناة الإخبارية، أوضح "التونسي": دخلت الإخبارية وأنا لا أعرف شيئًا عن التلفزيون، فتعلمت معهم ومنهم"، مشيرًا إلى أن نسبة السعوديين حينما خرج من القناة كانت 94.7 ٪.

وأضاف: أول ما تسلمت إدارة القناة أحدهم تبرع وأعطاني قائمة بـ40 شخصًا صدمت بأن كلهم سعوديون وطلب مني التخلص منهم قبل أن أبدأ عملي.

وأضاف: وضعت القائمة في الدرج، وبدأت جولتي ووجدت أحدهم نائمًا، ولكن هذا النائم وهو المخرج - توفيق الزايدي - حصل فيما بعد على جوائز دولية ومن أبرز السعوديين المعنيين بالعمل السينمائي الوثائقي.

وأشار "التونسي" إلى أنه تسلم الإخبارية وسلمها لآخر، وهو غير راضٍ عنها؛ لكونه لم يقدم فيها كل ما عنده.

واعتبر "التونسي"، أن صحافتنا التلفزيونية الاستقصائية ضعيفة، ومفهومها لدينا "ناقص".. داعيًا في هذا الصدد إلى صناعة الصحفي الذي يطبق هذه الصحافة، مشيرًا إلى أن الصحافة الاستقصائية هي أحد أهم أدوات الارتقاء بالمحتوى في التلفزيون والصحافة.

وقال: الأمير محمد بن سلمان لم يغير المجتمع بل قرأه جيدًا وبحث بعين فاحصة في احتياجات المجتمع للمستقبل فصمم الرؤية وقدمها لنا.