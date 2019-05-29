، مليشيا الحوثي تفرض ضرائب إضافية على المخابز وتشعل أزمة خبز بصنعاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - في انتهاك جديد ضد الإنسانية مستهدفة أفواه الصائمين بمناطق سيطرتها

فرضت مليشيات الحوثي (مطية إيران في اليمن) ضرائب جديدة على مخابز العاصمة اليمنية التي تحتلها، وكبدتها عناء دفع مبالغ زادت من أسعار الخبز، وبعض المخابز أغلقت أبوابها، في تصرف جديد من تصرفاتها ضد الإنسانية التي تستهدف أفواه الجياع والصائمين في مناطق سيطرتها.

وتفصيلاً، جاء ذلك استمرارًا لجرائم الحوثي التي تستهدف مطاحن الدقيق والصوامع في الحديدة بالصواريخ، وتحويل مصانع ومستودعات الدقيق في الحديدة إلى ثكنات عسكرية؛ وهو ما يزيد من معاناة اليمنيين في حياتهم اليومية.