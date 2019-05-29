، الإعلام والجمهور يحملون اتحاد القدم مستوى الأخضر الهزيل في مونديال الشباب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صب الإعلام الرياضي والجمهور السعودي جام غضبهم على مدرب المنتخب السعودي الشاب خالد العطوي وحارس المرمى عبدالله الشمري وقبل ذلك وبعده الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب الخسارة المريرة التي تلقاها الأخضر الشاب مساء أمس من منتخب مالي3-4 بعد أن كان متقدمًا عليه بنتيجة هدفين دون رد لتنقلب الأمور وتتحول لخسارة أخرى بعد خسارة المواجهة الأولى أمام منتخب فرنسا.
، وقال المحلل الرياضي الشهير خالد الشنيف في تغريدة : " حارس منتخبنا مندفع بشكل كبير، خروجه من مرماه مبالغ فيه، تسبب بـ٣ أهداف التعادل مكسب لنا".
وقال المشجع إياد الشمراني : " قدم المدرب منتخبًا آسيويًا قويًا، إلا أن كأس العالم بطولة من مستوى آخر؛ فيها مدارس كروية مختلفة. لهذا، كان من الأحرى جلب مدرب عالمي مع إبقاء العطوي في الطاقم التدريبي".
وقال الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل : " مازال أمامه الكثير ليعتلي سدة التدريب في المنتخبات أو أندية المحترفين الواقع "حده" الدرجة الأولى فما دون..!
"فيما غرد الدكتور عبداللطيف بخاري عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا :"جميع مؤسسات المملكة نجحت وبشكل كبير على إعداد كوادر بشرية وطنية ونجحوا على المستويات الدولية في مجالاتهم وظل الاتحاد السعودي لكرة القدم عاجزًا عن إعداد وتصدير مدربين وطنيين على الرغم من كفاءة كثير منهم لتطوير أنفسهم ذاتيًا إلا أنهم: لم يجدوا الدعم اللوجستي - ولم يمنحوا الفرصة.
الإعلام والجمهور يحملون اتحاد القدم مستوى الأخضر الهزيل في مونديال الشبابعبدالله الشهري الخليج 365 2019-05-29
صب الإعلام الرياضي والجمهور السعودي جام غضبهم على مدرب المنتخب السعودي الشاب خالد العطوي وحارس المرمى عبدالله الشمري وقبل ذلك وبعده الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب الخسارة المريرة التي تلقاها الأخضر الشاب مساء أمس من منتخب مالي3-4 بعد أن كان متقدمًا عليه بنتيجة هدفين دون رد لتنقلب الأمور وتتحول لخسارة أخرى بعد خسارة المواجهة الأولى أمام منتخب فرنسا.
، وقال المحلل الرياضي الشهير خالد الشنيف في تغريدة : " حارس منتخبنا مندفع بشكل كبير، خروجه من مرماه مبالغ فيه، تسبب بـ٣ أهداف التعادل مكسب لنا".
وقال المشجع إياد الشمراني : " قدم المدرب منتخبًا آسيويًا قويًا، إلا أن كأس العالم بطولة من مستوى آخر؛ فيها مدارس كروية مختلفة. لهذا، كان من الأحرى جلب مدرب عالمي مع إبقاء العطوي في الطاقم التدريبي".
وقال الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل : " مازال أمامه الكثير ليعتلي سدة التدريب في المنتخبات أو أندية المحترفين الواقع "حده" الدرجة الأولى فما دون..!
"فيما غرد الدكتور عبداللطيف بخاري عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا :"جميع مؤسسات المملكة نجحت وبشكل كبير على إعداد كوادر بشرية وطنية ونجحوا على المستويات الدولية في مجالاتهم وظل الاتحاد السعودي لكرة القدم عاجزًا عن إعداد وتصدير مدربين وطنيين على الرغم من كفاءة كثير منهم لتطوير أنفسهم ذاتيًا إلا أنهم: لم يجدوا الدعم اللوجستي - ولم يمنحوا الفرصة.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
02:08 AM
صب الإعلام الرياضي والجمهور السعودي جام غضبهم على مدرب المنتخب السعودي الشاب خالد العطوي وحارس المرمى عبدالله الشمري وقبل ذلك وبعده الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب الخسارة المريرة التي تلقاها الأخضر الشاب مساء أمس من منتخب مالي3-4 بعد أن كان متقدمًا عليه بنتيجة هدفين دون رد لتنقلب الأمور وتتحول لخسارة أخرى بعد خسارة المواجهة الأولى أمام منتخب فرنسا.
، وقال المحلل الرياضي الشهير خالد الشنيف في تغريدة : " حارس منتخبنا مندفع بشكل كبير، خروجه من مرماه مبالغ فيه، تسبب بـ٣ أهداف التعادل مكسب لنا".
وقال المشجع إياد الشمراني : " قدم المدرب منتخبًا آسيويًا قويًا، إلا أن كأس العالم بطولة من مستوى آخر؛ فيها مدارس كروية مختلفة. لهذا، كان من الأحرى جلب مدرب عالمي مع إبقاء العطوي في الطاقم التدريبي".
وقال الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل : " مازال أمامه الكثير ليعتلي سدة التدريب في المنتخبات أو أندية المحترفين الواقع "حده" الدرجة الأولى فما دون..!
"فيما غرد الدكتور عبداللطيف بخاري عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا :"جميع مؤسسات المملكة نجحت وبشكل كبير على إعداد كوادر بشرية وطنية ونجحوا على المستويات الدولية في مجالاتهم وظل الاتحاد السعودي لكرة القدم عاجزًا عن إعداد وتصدير مدربين وطنيين على الرغم من كفاءة كثير منهم لتطوير أنفسهم ذاتيًا إلا أنهم: لم يجدوا الدعم اللوجستي - ولم يمنحوا الفرصة.
، الإعلام والجمهور يحملون اتحاد القدم مستوى الأخضر الهزيل في مونديال الشباب ،
المصدر : الخليج 365
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