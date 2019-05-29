شاهد: نائب أمير مكة يزور المفتي في منزله

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بمنزله في مكة المكرمة.

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