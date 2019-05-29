‪ تمديد تكليف البجيدي مديرًا لمستشفى البكيرية‬‬‬‬

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، مطلق بن دغيّم الخمعلي، قراراً يقضي بتمديد تكليف الدكتور خالد بن فراج البجيدي، مديراً لمستشفى البكيرية العام، ومشرفاً على برنامج التشغيل الذاتي بالمستشفى لمدة عام.

وأعرب البجيدي، عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية على هذه الثقة، داعيًا الله أن يكون أهلًا لذلك والعمل بما تقتضيه المصلحة العامة الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.