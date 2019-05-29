أمانة عسير تستعيد 156 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة، أكثر من 156 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في 13 موقعًا بأسلوب غير نظامي بمواقع مختلفة؛ وذلك خلال حملات شنتها على مدار اليومين الماضيين.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال استعادة الأراضي جاءت تنفيذًا للإجراءات واللوائح النظامية، مشيرًا إلى أن التعديات التي أزيلت في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، قُدِّرت بمساحة بلغت نحو 156 ألفًا و928 مترًا مربعًا، لافتًا النظر إلى أنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها؛ لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلًا.

وبيَّن الحميدي أن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على المواقع بمنطقة عسير كافةً، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية دون تهاون.