«دار التمليك» تساهم بمليون ريال للأسر الأشد احتياجًا في منصة «جود الإسكان»

قدمت شركة «دار التمليك» للتمويل العقاري مساهمة تبلغ مليون ريال للأسر الأشد حاجةً في منصة جود الإسكان، ضمن سلسلة مستمرة من المساهمات المقدمة من أفراد ومؤسسات خاصة ومؤسسات غير ربحية.

ويأتي دعم «دار التمليك» إيمانًا بأهمية المساهمة في توفير الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة؛ وذلك من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، ودعمًا لجهود التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي في تقديم دعم اجتماعي يخدم المواطن ويسهم في استقرار الأسر ويوفر عطاءً خيريًّا نوعيًّا ومستدامًا.

وكانت المنصة حظيت بدعم كريم من القيادة الرشيدة بمساهمة بلغت 150 مليون ريال: 100 مليون ريال من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و50 مليون ريال من ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث أسهم الدعم السخي في فتح أفق جديد للعمل الخيري للاستفادة من مفهوم التمويل الجماعي لتوجيه المساهمات إلى الأسر الأشد حاجةً في المنصة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية الشريكة بكل موثوقية ويُسر.

يُذكر أن منصة جود الإسكان منصة وطنية موجهة إلى مساهمي العطاء الخيري الإسكاني؛ حيث تسعى المنصة إلى تيسير وحوكمة المساهمات الخيرية الإسكانية، ورفع كفاءة وموثوقية العطاء الخيري المُقدَّم للأسر الأشد حاجةً، سعيًا إلى تعظيم المنفعة من العطاء الخيري الإسكاني واستدامته؛ حيث يمكن للمساهم الاطلاع على الحالات المستحقة للدعم التي تم التحقق منها عبر الجمعيات الخيرية الشريكة والجهات الحكومية ذات العلاقة. وبعد اختيار الحالة، يتمكَّن المساهم من تقديم المساهمة للحالة مباشرةً، سواء لتغطية كامل مبلغ الاحتياج أو جزء منه، عبر قنوات الدفع الإلكترونية الموثوق بها.

وحظيت المنصة بتفاعل كبير من فاعلي الخير، أفرادًا ومنظمات، خصوصًا أنها وفرت نموذجًا جديدًا للعمل الخيري يدعم التحول الرقمي للخدمات في المملكة، ويسهل عملية العطاء الخيري بحوكمة وإجراءات واضحة وبكل موثوقية. ويمكن الاطلاع على الحالات المستحقة للدعم وتقديم العطاء الخيري لها مباشرةً عبر رابط المنصة.