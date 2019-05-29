آل الشيخ يوجّه مديري التعليم بالتركيز على الطالب وتحسين نواتج التعلّم

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، مديري التعليم المكلفين والمنقولين والمجدد لهم، بالإخلاص والعمل الجاد في كل ما من شأنه مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، وتحقيق تطلعات الوطن.
وحثهم وزير التعليم- خلال لقائه مديري التعليم- على تجاوز التحديات ووضع فرص تحسين الأداء موضوع التنفيذ، وتوطيد العمل الاتصالي لتعزيز البيئة الإيجابية والدافعية؛ لتحقيق القيمة المضافة المأمولة في عمليات التعليم.
وقال وزير التعليم «لقد بُذلت الأسباب واجتُهِد في اختيار القيادات لدعم وتعزيز توجهات وزارة التعليم، وفق توصيات اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم»، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف التركيز على الطالب وتحسين نواتج التعلم؛ لصناعة الفارق عبر استثمار المبادرات والبرامج والمشاريع، التي وضعتها الدولة-وفقها الله- لتغيير مستقبل التعليم؛ ليسهم في إكساب المتعلمين مهارات القرن الـ21 والثورة الصناعية الرابعة؛ حتى يسهموا في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأضاف الدكتور حمد «سنعمل على أن تكون هذه التوجهات هي مستهدفات رئيسية في كل إدارة تعليمية، عبر كوادرها ومواردها وإمكاناتها المتاحة، وهو ما يؤكد أهمية دور مدير التعليم كقائد وطني تربوي ملهم، وصانع للنجاحات، والقيادات الإدارية».
ونوه وزير التعليم بالدور المفصلي، الذي يجب أن يتبناه كل من حظي بالتكليف أو التجديد، في الإسهام بإيجاد بيئة تكاملية داخل المنظومة، التي يعمل في إطارها، وخارج المنظومة بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة في المشروعات والبرامج الوطنية، سواء المسندة للوزارة كجهة تعليمية، أو تلك التي نقف فيها كجهة مساندة في إطار وطني واحد.
وفي ختام لقاء وزير التعليم مع مديري التعليم، سأل الله أن يسدد الخطى ويبارك في الجهود، وأن تسهم هذه القرارات الإدارية في تحقيق التطلعات، التي يحملها المعنيون بالعمل التعليمي، والمستهدفون به من أبناء هذا الوطن العظيم، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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