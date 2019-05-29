تعليم جازان يوقع عقد شراكة مع دار جواهر التراث

وقَّعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اتفاقية شراكة مع الأميرة دليل بنت سعود بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة دار جواهر التراث بالرياض، بهدف غرس القيم التربوية وتعزيز ودعم المنهج التعليمي.

وتأتي هذه الشراكة انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، واتساقًا مع استراتيجية وخطط تطوير التعليم الذي تحرص عليه الدولة، ودعمًا لتأصيل وتعزيز المسؤولية الوطنية ونشر الثقافة الوطنية لدى الطلاب والطالبات ضمن مبادرات تعليم جازان في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتتميز الشراكة بين الطرفين بالاستدامة بإثراء مصادر التعلم بكتاب «وطن في ملك»؛ حيث تبنت الدار المساهمة مع تعليم جازان في مجال الدراسات والبحوث، وكذلك مؤلفات منسوبي ومنسوبات تعليم جازان بما يحقق الطموح والتطلعات المرجوة.

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ويعد كتاب «وطن في ملك» الذي أصدرته دار جواهر التراث، إصدارًا من سلسلة الكتب والإصدارات المتنوعة التي تعزز الثقافة الوطنية وحب الوطن. ويتناول الكتاب مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويهدف إلى تجسيد الدور الريادي الكبير الذي قام به منذ أن كان أميرًا إلى أن أصبح ملكًا للمملكة العربية السعودية، كما يوثق مشوار حياة الملك سلمان وإنجازاته والنهضة العملاقة التي تحققت على يده وقادته إلى هذه المنزلة الرفيعة التي يتمتع بها في قلوب الملايين من المواطنين والعرب والمسلمين.

وأشادت الأميرة دليل بتميز تعليم جازان ومبادراته وبرامجه في مدارس الحد الجنوبي، وأكدت أن دار جواهر تتطلع إلى الشراكة الفاعلة في التنمية المستدامة، لا سيما أن منطقة جازان تشهد نقلة نوعية في التنمية في ظل دعم ومتابعة أميرها ونائبه.