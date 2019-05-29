مجهولون يطلقون الرصاص على سيارة مسؤول سابق بجازان ويلوذون بالفرار

في حادثة يسودها الغموض، كشفت مصادر لـ«عاجل» أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان -ممثلة في شرطة محافظة العارضة- تتحرى عن جناة أطلقوا رصاصات على سيارة مسؤول سابق لأحد القطاعات الحكومية بالمحافظة، في محاولة للنيل منه؛ ظنًّا منهم أنه موجود بداخلها.

وأوضحت المصادر أن مركز شرطة العارضة تلقى بلاغًا بالواقعة، وانتقلت فرق مختصة إلى الموقع واتخذت الإجراءات اللازمة؛ حيث تبين أن رصاصتين اخترقتا زجاج سيارة المسؤول السابق، إحداها تم تصويبها باتجاه مقعد السائق.

وبحسب المصادر، فقد عثرت الفرق الأمنية على هاتف جوال بجوار السيارة. وتشير الدلائل الأولية إلى أنه قد يعود إل أحد الجناة أثناء هروبهم من المكان.

وأضافت المصادر أن المسؤول الذي كاد يتعرض لجريمة قتل، لم يكن في سيارته وقت إطلاق النار، بل كان في مزرعته، فلم يصب بأي أذى.

ولا تزال التحقيقات جاريةً لمعرفة ملابسات الحادثة وكشف تفاصيلها وأسبابها وهويات المتهمين من أجل القبض عليهم واتخاذ اللازم بحقهم.