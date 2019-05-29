تفقَّد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، المهام التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، وشاركهم وجبة الإفطار.
واستمع وزير الداخلية خلال الجولة التفقدية، لشرح موجز من مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأداءهم لنسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك.
ونقل الوزير، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين .
رافق وزير الداخلية خلال الزيارة نائبه الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يتفقد مهام رجال الأمن في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.