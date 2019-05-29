وزير الداخلية يتفقد مهام رجال الأمن في المسجد الحرام

تفقَّد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، المهام التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، وشاركهم وجبة الإفطار.

واستمع وزير الداخلية خلال الجولة التفقدية، لشرح موجز من مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأداءهم لنسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك.

ونقل الوزير، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين .

رافق وزير الداخلية خلال الزيارة نائبه الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.