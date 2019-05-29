آل الشيخ يكلِّف يحيي القحطاني مديرًا عامًا لـ«تعليم جدة»

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتكليف يحيى بن سعيد القحطاني مديرًا عامًا للتعليم بجدة لمدة عام.

من جانبه، قدم القحطاني الشكر الجزيل إلى ‎وزير التعليم، ونائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، على الثقة الكريمة، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.

يُذكر أن القحطاني من الكفاءات الإدارية والتربوية والتعليمية، وحصل على درجة الماجستير في الإدارة التربوية من جامعة المؤسس، وتدرج في سلك التعليم معلمًا لمادة الرياضيات ثم قائدًا مدرسيًا فمشرفًا تربويًا ثم مساعدا لمدير مكتب التعليم بشمال جدة.

كما شغل القحطاني بعدها منصب مدير إدارة الاختبارات والقبول للبنين، ثم صدر قرار بتعيينه مساعدًا لمدير تعليم جدة للشؤون التعليمية، قبل أن يصدر قرار وزير التعليم اليوم بتكليفه مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة جدة.