تفاصيل مروِّعة في حادث الباحة: 9 وفيات بينهم عريس وإخوته الخمسة

كشفت مصادر لـ«عاجل» اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول الحادث المروع الذي وقع في منطقة الباحة أمس الإثنين، مشيرة إلى أن الحادث راح ضحيته شاب كان يعتزم الزواج و8 آخرون، بينهم 5 من أخوته، إضافة إلى امرأة في حالة صحية حرجة.

وأوضحت المصادر أن إحدى السيارتين كانت تقل شابًا وأخواته الخمس، أصغرهن طفلة في العاشرة من عمرها، مضيفة أن الشاب عبد الرحمن خلف كان يستعد للزواج في السادس من شهر شوال المقبل؛ لكن توفاه الله في الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن السيارة الأخرى كانت تقل رجلين وامرأتين؛ حيث توفي الرجلان في الموقع، بينما توفيت إحدى السيدتين في مستشفى المخواة، بينما ترقد الأخرى في حاله حرجة في مستشفى الملك فهد.

من جانبه، عبر خلف عبد الله منتشري والد الشاب المتوفى لـ«عاجل»، عن رضاه بقضاه الله وقدره: الحمد لله على قضاء الله، ونحن مؤمنون وصابرون بما كتبه الله.

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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدعوة زفاف الشاب عبد الرحمن، وتناول العشاء بهذه المناسبة والتي كان مقررًا لها، يوم الإثنين الموافق 6 شوال المقبل.

ووقع الحادث المروع، أمس الإثنين؛ حيث اصطدمت سيارة مع أخرى، وجهًا لوجه، بمنطقة الباحة، فيما باشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث؛ وتمكن الدفاع المدني من فكّ احتجاز العائلة من داخل السيارة التي كانت تقلهم، حيث كان أفرادها محتجزين تحت الركام.

وذكر المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني بأن بلاغًا ورد عن حادث تصادم بين سيارتين، في تمام الساعة 14:00 اليوم، الإثنين، ووجود عدد من الاصابات، وعلى الفور؛ تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتين من إسعاف وزارة الصحة والقائد الميداني يحيى السياسي.

وتابع الزهراني: عند وصول أول فرقة للموقع أفادت بوجود 10 إصابات، حيث تم فرز الإصابات وتمثلت بإصابتين حرجتين، تم التعامل معهما إسعافيًا ونقلهما إلى مستشفى المخواة العام، فيما عثر على ثماني حالات وفاة بالموقع ما بين رجال ونساء وطفلة.