مليونا ريال للمستفيدين من حملة سكني ولك أجري

بارك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، انطلاق مبادرة "سكني ولك أجري" التي نظمها الزاد الخيري ببريدة بالتعاون مع جمعية الأسكان الأهلية في الثاني والعشرين من رمضان في قصر الرصافة ببريدة.

وقال أمير المنطقة عبر اتصال هاتفي: نبارك انطلاق هذه الحملة المباركة التي تهدف لتأمين السكن وتفريج كربة الفقراء واستثمار مواسم الخير بما يعود بالنفع على المحتاجين وتسهيل أمورهم خاصة في في هذه العشر المباركة، مؤملاً مشاركة الجميع في هذه المبادرة النافعة وسائلاً المولى أن يخلف على المنفقين كل خير وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك لهم فيما أعطاهم.

وبين قاضي محكمة الأستئناف ببريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسن، أن الحملة التي تهدف لتأمين سكن لما يقارب 150 أسرة تأتي بمبادرة من أمير المنطقة الداعم الدائم للأعمال الخيرية والحريص على راحة سكان هذه المنطقة تعزيزاً لرؤية دوت الخليج 2030 حول العمل على جودة الحياة، مشيراً إلى التفاعل الكبير من رجال الأعمال والموسرين في دعم المبادرة والسعي لتحقيق أهدافها المأمولة لاسيما وهم يستشعرون فضل الصدقة في رمضان وتحديداً في العشر الأواخر. كما أوضح المشرف العام على جمعية الزاد المهندس عثمان بن محمد البشر بأن المبادرة قطفت ثمارها بتظافر كافة الجهود حيث وصل الدعم يوم أمس إلى 2،000،000 ريال وهذا المبلغ دون شك سيحقق الاستقرار للعديد من الأسر.