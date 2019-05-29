استعراض نتائج قياس أداء الأجهزة العامة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -أمس- اجتماعا في قصر السلام بجدة. واستعرض خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تقريرا عن الوضع الحالي لقياس الأداء، وعرضا لحالة برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحليلا لأبرز المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالرؤية، كما تضمن تحليلا لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، إضافة إلى بيانات منصة «وطني» التي أطلقها المركز في فبراير 2019. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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