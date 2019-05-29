سبعة برامج دينية لأكثر من 100 يتيمة وموظفة في الرياض

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفّذت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 7 برامج دينية ومحاضرات لأكثر من 100 مستفيدة من يتيماتها المشمولات بالرعاية والموظفات العاملات معهن، وذلك ضمن البرامج الدورية للدار.

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وتنوعت البرامج ما بين برامج تصحيح التلاوة، ودروس السُّنة النبوية، وحالنا مع رمضان، والتعريف بالإسلام، ودروس العقيدة، وما بين المحاضرات التثقيفية عن فضل الصلاة والقرآن وأهله، بالإضافة إلى التعريف بفضل العشر الأواخر من رمضان، ووسائل التقرب إلى الله فيها، وبعض الوقفات التأملية في السور القرآنية مع الاستشهاد بالأدلة القرآنية على ذلك كله، ومناقشة المستفيدات، والإجابة على استفساراتهن حول بعض الأحكام الدينية المتعلقة بتلك المسائل والتطبيق العملي لمختلف أنواع التلاوات القرآنية والتجويد.

وأكدت مديرة الدار نوال تركستاني أن هذه البرامج تهدف إلى تقوية الوازع الديني لدى الفتيات وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية الحميدة في نفوسهن لاسيما في مثل هذه المواسم الدينية الفضيلة.