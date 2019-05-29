- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم سبعة برامج دينية لأكثر من 100 يتيمة وموظفة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سبعة برامج دينية لأكثر من 100 يتيمة وموظفة في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفّذت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 7 برامج دينية ومحاضرات لأكثر من 100 مستفيدة من يتيماتها المشمولات بالرعاية والموظفات العاملات معهن، وذلك ضمن البرامج الدورية للدار.
وتنوعت البرامج ما بين برامج تصحيح التلاوة، ودروس السُّنة النبوية، وحالنا مع رمضان، والتعريف بالإسلام، ودروس العقيدة، وما بين المحاضرات التثقيفية عن فضل الصلاة والقرآن وأهله، بالإضافة إلى التعريف بفضل العشر الأواخر من رمضان، ووسائل التقرب إلى الله فيها، وبعض الوقفات التأملية في السور القرآنية مع الاستشهاد بالأدلة القرآنية على ذلك كله، ومناقشة المستفيدات، والإجابة على استفساراتهن حول بعض الأحكام الدينية المتعلقة بتلك المسائل والتطبيق العملي لمختلف أنواع التلاوات القرآنية والتجويد.
وأكدت مديرة الدار نوال تركستاني أن هذه البرامج تهدف إلى تقوية الوازع الديني لدى الفتيات وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية الحميدة في نفوسهن لاسيما في مثل هذه المواسم الدينية الفضيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر سبعة برامج دينية لأكثر من 100 يتيمة وموظفة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.