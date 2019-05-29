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عائض القرني: اجتهدوا أثابكم الله بالطاعة في هذه العشر
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجّه الشيخ الدكتور عائض القرني نصيحة لاستغلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.
وقال القرني: الله الله فالميدان ميدان المُسابقة، ونحن في آخر المضمار، ونهاية المشوار، فاجتهدوا أثابكم الله في الطاعة في هذه العشر، فإن لله عُتقاء من النار، عسى الله أن يعتق رقابنا جميعاً، وأن يمنّ علينا بمغفرة من عنده ورضوان.
وتابع: إذا كان رسول رب العالمين، وسيد المُرسلين، وأكرم الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، والذي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه، إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان جدّ واجتهد، وأيقظ أهله، وشدَّ مِئزرَه، وأحيا ليله، في العبادة والطاعة، فكيف بحالنا نحن؟!
وختم بقوله: الهمّة الهمّة أثابكم الله.
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