- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وزير التعليم بعد قفزة المملكة 13 مرتبة بالتنافسية العالمية: وطن طموح وخطواتنا واثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير التعليم بعد قفزة المملكة 13 مرتبة بالتنافسية العالمية: وطن طموح وخطواتنا واثقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
هنّأ وزير التعليم حمد آل الشيخ المملكة بأكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، حيث حصلت على المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ13 مرتبة عن العام الماضي.
وقال وزير التعليم: وطنٌ طموح وخطواتنا واثقةٌ نحو التغيير .. هنيئاً لوطننا قيادةً وشعباً المرتبة “٢٦” في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة مباشرة من سمو سيدي ولي العهد من أجل مستقبل زاهر.
وحقّقت المملكة أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD ، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وحصلت على المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ13 مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المملكة المرتبة 7 من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين.
يُذكر أن المملكة أُدرجت رسميًا لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD في عام 2017، حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرًا فرعيًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم بعد قفزة المملكة 13 مرتبة بالتنافسية العالمية: وطن طموح وخطواتنا واثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.