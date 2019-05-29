وزير الداخلية يتفقد أمن المسجد الحرام والساحات المحيطة به

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - واس

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين .

جاء ذلك خلال تفقد سموه للمهام التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ومشاركتهم وجبة الإفطار، حيث استمع سموه خلال الجولة التفقدية لشرح موجز من معالي مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة الفريق أول خالد بن قرار الحربي عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأداءهم لنسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك.

رافق سموه خلال الزيارة معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.