اخبار السعوديه

وزير الداخلية يتفقد أمن المسجد الحرام والساحات المحيطة به

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم وزير الداخلية يتفقد أمن المسجد الحرام والساحات المحيطة به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-29

وزير الداخلية يتفقد أمن المسجد الحرام والساحات المحيطة به

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين .
جاء ذلك خلال تفقد سموه للمهام التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ومشاركتهم وجبة الإفطار، حيث استمع سموه خلال الجولة التفقدية لشرح موجز من معالي مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة الفريق أول خالد بن قرار الحربي عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأداءهم لنسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك.
رافق سموه خلال الزيارة معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يتفقد أمن المسجد الحرام والساحات المحيطة به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا