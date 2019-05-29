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2019-05-29 لقطات من زيارة رئيس غينيا للمسجد النبوي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements زار فخامة رئيس جمهورية غينيا البروفسور ألفا كوندى اليوم المسجد النبوي للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال فخامته عند المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي, ومندوب من مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة, وعدد من المسؤولين.









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