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2019-05-29 السرعة الزائدة وراء انقلاب مركبة في حي الأمير فواز بجدة متابعات الخليج 365 - جدة تسبّبت السرعة الزائدة في وقوع حادث انقلاب مركبة في شارع الشفا بحي الأمير فواز بمحافظة جدة. Advertisements وأكّد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، أن السرعة الزائدة من قائد مركبة أثناء القيادة تسبّبت في انحراف السيارة عن مسارها وانقلابها، فيما نتج عن الحادث عدد من الإصابات. وأكّد المركز الأمني (911)، أن الجهات المختصة باشرت الحادث.









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