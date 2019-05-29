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صندوق التنمية الصناعية: المشروعات الأقل من 20 مليون ريال أبسط في التمويل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، إبراهيم بن سعد المعجل، أن المشروعات الأقل من 20 مليون ريال لها مسار مختلف وأبسط في التمويل.
وأضاف المعجل في حواره إلى برنامج “يا هلا 2030” على قناة روتانا خليجية، أن الصندوق أطلق برنامج نخب التدريبي بالتعاون مع مؤسسات عالمية لدعم وتمكين ركائز الصناعة، موضحاً أن هناك أيضًا مبادرة منصة صناعي لإنهاء كافة الإجراءات للمشاريع الصناعية الجديدة.
وتابع أنه تمّ أتمتة كافة الإجراءات بالصندوق بهدف تقليص المدة إلى 50% مقارنة بالسابق، وأن منذ عام 2010 الصندوق صرف 60 مليار ريال لدعم استثمارات فوق 260 مليارًا بوظائف مباشرة فوق 120 ألف، وصادرات بـ77 مليارًا ومشتريات مواد خام محلية بـ100 مليار.
ولفت إلى أن الصندوق منذ تأسيسه حتى نهاية 2018 اعتمد 160 مليار ريال قروض.
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