شكرا لقرائتكم نائب أمير مكة المكرمة يزور مفتي المملكة في منزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-28 نائب أمير مكة المكرمة يزور مفتي المملكة في منزله متابعات الخليج 365 - واس Advertisements زار صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وذلك بمنزله في مكة المكرمة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة المكرمة يزور مفتي المملكة في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.