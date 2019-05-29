إغلاق مستودعات أغذية مخالفة بالسيل الصغير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف أغلقت بلدية السيل الصغير الفرعية بمحافظة الطائف 4 مستودعات للمواد الغذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز سلامة الغذاء في مرافق التداول، بينما أنذر الفرع 4 مستودعات أخرى بمخطط المستودعات بحي الشرفية لسرعة تصحيح أوضاعها، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية.



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