السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ القاهرة نفى المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صحة ما ورد بتقرير منظمة «هيومان رايس ووتش» بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب. وشدد على أن التقرير جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة، مشيرا إلى أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.



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كانت هذه تفاصيل خبر مصر: لا توجد انتهاكات بسيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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