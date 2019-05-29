اخبار السعوديه

أمن الحرم

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال تفقده لمهام رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ومشاركتهم وجبة الإفطار أمس .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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