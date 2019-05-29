السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.
جاء ذلك خلال تفقده لمهام رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ومشاركتهم وجبة الإفطار أمس .
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