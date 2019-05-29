خبير ترفيه عالمي رئيسا لمتنزهات القدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض

عينت القدية دونالد بوتس الذي يتميز بخبرة عالية في قطاع الترفيه، في منصب رئيس المتنزهات والوجهات الترفيهية لديها.

وعمل بوتس على نطاق واسع في كل من الولايات المتحدة وكازاخستان والصين، حيث تركز عمله بشكل رئيس على الضيافة والمنتجعات السياحية. وقد شغل بوتس خلال مسيرته المهنية التي تمتد 35 عاما، عددا من المناصب الرئيسية في مجال الأعمال القائمة على تقديم الخدمات، بما في ذلك المنتجعات والمتنزهات الترفيهية وعمليات امتياز الحدائق العامة وقطاع الأغذية والمشروبات ومنتجعات التزلج. وإضافة إلى ذلك، يتمتع بوتس بخبرة مهنية عالية في تأسيس وقيادة مبادرات واسعة النطاق في مجال التصميم التنظيمي، وقيادة التغيير وتطوير البرامج التشغيلية عبر عدد من المشاريع العالمية الكبرى.

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وقال بوتس «لقد أمضيت حياتي المهنية في قيادة عمليات التطوير في مجالات الضيافة الرئيسية فيما يخص الأعمال القائمة على تقديم الخدمات. وأتطلع إلى الانضمام إلى القدية والعمل في هذا المشروع واسع النطاق، الذي يهدف إلى تغيير آفاق قطاع الضيافة في المنطقة، وربما في العالم». وأضاف «تشهد المملكة تغيرات هيكلية وتجارية واقتصادية، وأنا متحمس جدا لأن أكون جزءا من هذه التغييرات الملهمة».

وشغل بوتس، قبل انضمامه إلى القدية، منصب نائب الرئيس في قسم العمليات التجارية للمتنزهات والترفيه في مجموعة «ريفرسايد إنفستمنت جروب» في بكين، حيث كان خلال هذه الفترة مسؤولا عن تصميم وتطوير عملية التخطيط التشغيلي والبرمجة لمشروع «ريفرسايد ثيمد تاونز» في مجالات محددة، بما في ذلك مدن الملاهي والحدائق المائية والفنادق والمعارض الثقافية والمحال التجارية والمطاعم والترفيه.

من جهته قال رئيس الشؤون الإدارية في شركة القدية عبدالعزيز الرميحي «يسعدنا جدا انضمام دونالد بوتس إلى القدية. سوف يسهم بوتس بفضل خبرته العالمية ومعرفته الواسعة في قطاعي الضيافة والترفيه، في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن نكون إحدى وجهات الضيافة الرائدة على مستوى العالم. أتمنى له ولمشروعنا كل النجاح والتوفيق».

ومن المقرر أن تفتتح المرحلة الأولى من مشروع القدية في 2022.