تكييف الحرم المدني يعادل تبريد 2000 شقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توازي القدرة التبريدية للمحطة المركزية للحرم المدني البالغة 21 ألف طن تبريد نحو 2000 شقة متوسطة الحجم، وتتكون المحطة من 6 مبردات ذات طرد مركزي، تبلغ قوة كل منها 3600 طن تبريد في الساعة.

وصممت أنظمة التبريد بعناية، وبما يتناسب مع الطبيعة المناخية للمنطقة، مما أسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية للمبردات، وأضفى مزيدا من الأجواء المريحة التي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفيرها لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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وتأتي هذه الخدمات امتدادا لأهداف رؤية 2030 التي تسعى لجعل الحج والعمرة، وزيارة المسجدين الشريفين أيسر لزوار الحرمين.

آلية تبريد المسجد النبوي

تبرد المبردات المياه إلى درجة 4-5° مئوية

تنقل المياه المبردة من محطة التبريد عبر نفق، داخل أنابيب

تصل لبدروم وسقف الحرم إلى وحدات مناولة الهواء

عند احتكاك المياه المبردة بالهواء الحار عبر وحدات مناولة الهواء تقل برودتها لذا تعود المياه عبر الأنابيب في النفق إلى المحطة المركزية لإعادة تبريدها وضخها في دائرة مستمرة

تبرد وحدات مناولة الهواء الموجودة في بدروم الحرم الهواء بواسطة تمريره على المياه المبردة ودفع الهواء البارد إلى فتحات التهوية المتواجدة أسفل أعمدة الحرم

تبرد وحدات مناولة الهواء الموجودة في سقف المسجد الهواء باستخدام المياه المبردة وإطلاق الهواء البارد في كل أرجاء الحرم

محطة تبريد مركزية واحدة

21,600 ألف طن إجمالي قدرة تبريد المحطة

يعادل تبريد المسجد النبوي 2000 شقة متوسطة

70 ألف م2 مساحة المحطة المركزية

تبعد المحطة 8 كلم عن الحرم النبوي

6 مبردات «تشيللرات» يورك طرد مركزي

قوة كل مبرد 3,600 طن تبريد في الساعة

2 تشيللرات يورك للطوارئ

قوة كل مبرد طوارئ 400 طن تبريد

تستخدم مبردات الطوارئ لتبريد مياه زمزم

تبريد مبنى محطة التبريد المركزية

جهد المحطة 13,8 فولت

يوجد نفق يربط بين المحطة المركزية وبدروم الحرم المدني

لماذا شيدت المحطة بعيدا عن الحرم؟

للحد من الضوضاء وعدم التسبب في الإزعاج للزوار