إخماد حريق في مستودعات بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض أمس حريقا اندلع في موقع مستودعات بحي الفيصلية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم محمد الحمادي أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغا يفيد باندلاع حريق بأحد المواقع بحي الفيصلية لتنتقل فرق الدفاع المدني والخدمات المساندة للموقع، حيث جرت مكافحة الحريق ومحاصرته ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة التي تضم عددا من المستودعات مختلفة المساحات وأنشطة التخزين.

وأشار إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات ولا زالت إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد أسباب الحريق.