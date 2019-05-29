مبادرة لإسكان 150 أسرة محتاجة بالقصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تركي المحارب - بريدة
فيما انطلقت حملة أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل أمس الأول، لتوفير السكن للأسر المحتاجة بالمنطقة لـ 150 أسرة، تحت شعار «سكني ولك أجري»، أوضح إبراهيم الحسني أحد الداعمين للحملة لـ «مكة» أنه روعي في تصميم المنازل الجوانب الاقتصادية ويتسع للأسرة بجميع مكوناتها.
المبادرة التي بارك أمير منطقة القصيم انطلاقتها في اتصال هاتفي مع القائمين عليها، تأتي بتنظيم من جمعية الزاد الخيري ببريدة وبالشراكة مع جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة، وشهدت بدء استقبال التبرعات من رجال الأعمال والميسورين، سعيا لتوفير السكن للمحتاجين بمختلف محافظات ومراكز منطقة القصيم.
وقال الحسني إن تصميم المنازل في الحملة روعي فيه الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن التوسع في المباني التي لا فائدة منه هدر اقتصادي ويسبب أزمة مالية في الصيانة والكهرباء والمياه والنظافة. وأضاف: روعي في تلك المنازل المخصصة للمحتاجين أن يكون البيت اقتصادي يسع الأبناء والبنات والأم والأب، وله بعد لكثرة أعداد الأسرة، ويليق بالأسرة السعودية.
وأكد أن هذه الحملة بمتابعة من أمير منطقة القصيم صاحب المبادرات الكريمة، والحمدلله نحن في المجتمع السعودي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - نعيش رغدا بالحياة وطفرة خيرية تقودها الحكومة الرشيدة.
وأضاف الحسني أن هناك تنسيقا مع جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة، بأن تتولى جمعية الزاد الخيري تمويل هذه الحملة بجميع جوانبها انطلاقا من التعاون بين الجمعيات الخيرية.
وبين أنه إذا تم استلام مبالغ التبرعات سيتم مباشرة توزيع المساكن، لأن هناك بعضا منها جاهز وآخر تحت الإنشاء، وتحتاج إلى مبالغ ليتم توزيعها على المحتاجين.
ولفت إلى أن هناك شرطا أن مستفيد الحملة لا يتصرف في العقار تصرف نقل للملكية لمدة 15 عاما لأن السكن ليس للرجل لوحده إنما له ولأسرته.
مبادرة سكني ولك أجري:
180 ألفا تكلفة المنزل الواحد
150 أسرة
عدم تصرف المستفيد بالعقار
منزل اقتصادي يتسع لجميعأفراد الأسرة
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