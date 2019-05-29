جائزة نايف للأمن العربي تشترط تعلق الأعمال بالهجرة غير الشرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي، فتح باب استقبال الترشيحات لجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2019، اعتبارا من مطلع أبريل الماضي وحتى 31 أكتوبر المقبل.
وبينت الأمانة أن الترشيح ليس مقتصرا على الأجهزة الأمنية أو الجهات الحكومية لمشاركة أكبر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين، ويشترط هذا العام فيما يخص جائزة الدراسات الأمنية أن تكون الأعمال متعلقة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ويمكن الاطلاع وتعبئة نموذج الترشيح للجائزة على الموقع الالكتروني.
وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الابتكار في مجالات أمن المجتمعات، وتطوير هذه الابتكارات، ورفع كفاءاتها، والمحافظة على جودتها، واستحداث أفكار تسهم في أمن المجتمعات أمنيا ونوعيا، تضاهي الخدمات المقدمة في دول العالم وتتقدم عليها، كما تسعى إلى خلق مجالات جديدة للتعاون بين أجهزة الأمن والمجتمع (أفرادا، وجماعات، ومؤسسات) تسهم في تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمجتمعات العربية من الأمن والأمان المجتمعي في مجالات متنوعة ومبتكرة، وبوسائل علمية ومدروسة، وإلى إبراز جهود الشخصيات الفاعلة من رجال الأمن وأفراد المجتمع الذين قدموا إسهامات قيمة لدعم أمن مجتمعاتهم.
كما اشترطت الأمانة للدخول في هذه الجائزة التقيد بما هو مطلوب في الشروط التفصيلية للجائزة، وإرفاق سيرة ذاتية مفصلة أو نشرة تعريفية تتضمن كل البيانات الضرورية، وأن تكون الأعمال المقدمة باللغة العربية. وإذا كان العمل مقدما بلغة أخرى يجب إرفاق ترجمة وافية إلى اللغة العربية، والالتزام بتقديم الأعمال المترشحة في الموعد المحدد حسب إعلان الجائزة، ولا يجوز التقدم بالأعمال نفسها شكلا ومضمونا أكثر من مرة لنيل الجائزة.
5 مجالات للجائزة:
- الأداء الأمني المتميز
- البرامج الأمنية الرائدة
- الدراسات الأمنية
- الاختراع الأمني
- الإبداع الإعلامي
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