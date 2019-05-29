البنيان: القمم الثلاث تؤكد الدور القيادي للمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان أن انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسلامية يؤكد الدور القيادي للمملكة، بما تمثله من عمق استراتيجي ‏وديني لدول المنطقة والعالم الإسلامي، وفي تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، والحفاظ على مصالح دولها وشعوبها، وخدمة ‏قضايا العرب والمسلمين ‏وجمع كلمتهم.

وقال: إن السعودية -انطلاقا من دورها الرائد في تحقيق الأمن والسلم الدوليين- تبادر دائما إلى تبني كل جهد وعمل عربي ودولي مشترك من شأنه إرساء دعائم الاستقرار، ولقد جسدت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لانعقاد القمتين الخليجية والعربية الطارئتين في مكة المكرمة، وكذلك انعقاد القمة الإسلامية الدور النابع من قيم الدين الإسلامي ورسالته في التسامح والتعاون ومد يد العون والمساعدة لكل ما من شأنه تحقيق أمن الإنسان وسلامة المجتمعات، راسمة بذلك الصورة الحقيقية للدولة الوسطية التي تسعى لجعل التعايش السلمي مع الآخرين ونبذ العنف والتخريب واقعا معاشا.