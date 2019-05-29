هدية خادم الحرمين إلى أكبر مركز إسلامي بالعالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بيونس آيرس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، في مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في مدينة بيونس آيرس بجمهورية الأرجنتين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين رياض الخنيني، ومدير مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بالإنابة نايف الفعيم.

وأثنى سفير خادم الحرمين في كلمة على مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين، مؤكدا أن هذه الهدية لها أثر إيجابي كبير في نفوس الناس من خلال ما نسمعه من تعابير طيبة على ألسنة إخواننا من الجالية المسلمة في الأرجنتين.

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وأشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على التواصل مع المسلمين في شتى دول العالم، مشيرا إلى أن المتابع لمسيرة الوزارة وبرامجها ومشاركاتها الداخلية والخارجية يدرك حجم الجهود التي تبذلها لخدمة الإسلام والمسلمين، انطلاقا من رسالة المملكة التي تعاهد قادتها منذ تأسيسها على ذلك.

يذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وزع نحو خمسة آلاف كيلوجرام، كما يبلغ عدد المستفيدين منه 30207 مستفيدين.

يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي أنشئ ليمثل بعدا مهما في العلاقات الراسخة بين المملكة والأرجنتين، حيث يمثل المركز صرحا إسلاميا كبيرا لينير معالم الطريق الحق أمام كل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية.