توزيع المظلات على ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وزعت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود، ممثلة في وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام المظلات على ضيوف بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، ضمن مبادرة (سلامتك غايتنا) التي تهدف بدورها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لضيوف بيت الله الحرام والحفاظ على سلامتهم.

وأوضح مدير وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام سعيد الغامدي أن وحدة الطوارئ تكرس جل همها للحرص على تأمين كل ما يريح الزائر الكريم وتسهيل كافة العقبات التي تعترض سير رحلته في المسجد الحرام.