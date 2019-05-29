موعد صرف سند الزواج “سند محمد بن سلمان” وقيمة مقدار مبلغ الدعم

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة التسجيل في سند محمد بن سلمان، ويريدون معرفة العديد من الأسئلة عن موعد صرف سند الزواج أو مقدار المبلغ، وقيمته للمطلقات أو الذين لا يعملون من الشباب أو لذوي الاحتياجات الخاصة سوف نتعرف على كل هذه الأسئلة من خلال هذه المقالة.

يمنح إعطاء سنة الزواج للأشخاص أقل دخل سواء كان فيه وظيفة حكوميه أو قطاع خاص بالإضافة إلى أعطاء الأولوية لكافة أبناء شهداء الواجب، وأيضا الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة.

موعد صرف سند الزواج

يعتبر سند الزواج يكون مبادرة من الحكومة السعودية حتى تعمل على تقليل عبء الحياة على الكثير من الشباب العاطلين عن العمل، وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة لهذا قامت المملكة العربية السعودية بعمل سند الزواج أو ما يسمى سند محمد بن سلمان الذي يعمل على تخفيف بعض المبالغ المالية التي تقوم بمساعدة الشباب على الزواج، وبدء حياة جديدة.

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موعد صرف سند الزواج

سوف نتعرف على سند محمد بن سلمان للزواج، وموعد صرفه حيث يتم مساعدته تحت إشراف ولي العهد محمد بن سلمان على أن يتم صرف الدفعة الأولى، والثانية، والثالثة، ويتم فتح باب التسجيل أيضا للدفعة الرابعة، ويمكن لجميع التسجيل في سند الزواج بعد أن تنطبق عليه الشروط .

شروط التسجيل في سند الزواج

يجب أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

يجب أن يكون هذا الزواج الأول بالنسبة للرجل.

يجب أن لا يتعدى المهر عن 50000 ريال سعودي.

يجب أن لا يتعدى الدخل الشهري أكثر من 4000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة على الأقل.

يجب أن يكون عمر الزوج من 21 إلى 40 سنه، والزوجة من 18 إلى 40 سنه.

يجب ألا يكون قد تعدى على عقد الزواج أكثر من سنة واحدة من تاريخ التقديم.

يجب أن يقوم بإتمام الوعي المالي حتى يتمكن من تحقيق درجة لا تقل عن 60 في المائة.

يكون سند بن سلمان للزواج لأبناء الشهداء، والأيتام، وأيضا يكون لذوي الاحتياجات الخاصة.

سوف يتم تحديد موعد صرف من الزواج في يوم الخامس والعشرين كل شهر ميلادي.

سند الزواج محمد بن سلمان

في شهر مايو الجاري سوف يتم العمل على صرف دفعتين من سند محمد بن سلمان للزواج البعض في أول الشهر، والأخرى تكون قبل عدة أيام، وعند بداية شهر مايو من خلال برنامج سند ابن سلمان على أن يتم صرف الدفعة الثانية لجميع المستفيدين من هذه المبادرة بدءا من يوم 26 مايو، ويتم صرف العطاء التي تم تحديده في سند الزواج أيضا للدفعة الثالثة حيث بلغ عدد المستفيدين من الدفعة الثالثة حوالي 2200 مستفيد، والذي يتعدى 45 مليون ريال سعودي.

قيمة مقدار دعم سند الزواج

يهتم الكثير في معرفة قيمة سند الزواج، والمبلغ الذي سوف يتم إعطاءه من دعم سند الزواج حيث قام بعض المستفيدين من سند محمد بن سلمان للزواج من تلقي الدعم يبلغ حوالي 20000 ريال سعودي.