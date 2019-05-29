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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء دكتور فهد بن مطلق العصيمي، العميد طارق بن مسعد المطرفي، رتبته الجديدة "عميدًا"، بشرطة العاصمة المقدسة.
فيما عبّر "المطرفي " عن فخره بهذه الثقة؛ سائلاً الله عز وجل أن يجعلها عونًا له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
المطرفي عميدًا بشرطة العاصمة المقدسةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-29
قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء دكتور فهد بن مطلق العصيمي، العميد طارق بن مسعد المطرفي، رتبته الجديدة "عميدًا"، بشرطة العاصمة المقدسة.
فيما عبّر "المطرفي " عن فخره بهذه الثقة؛ سائلاً الله عز وجل أن يجعلها عونًا له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
12:35 AM
قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء دكتور فهد بن مطلق العصيمي، العميد طارق بن مسعد المطرفي، رتبته الجديدة "عميدًا"، بشرطة العاصمة المقدسة.
فيما عبّر "المطرفي " عن فخره بهذه الثقة؛ سائلاً الله عز وجل أن يجعلها عونًا له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
، المطرفي عميدًا بشرطة العاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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