، السعودية تستعد لاستضافة القمة الـ14 الطارئة في تاريخ الدول العربية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "قمة مكة" هي القمة الطارئة الثانية التي تعقد في المملكة بعد قمة الرياض

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة القمة الرابعة عشرة الطارئة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ؛ وذلك لبحث التداعيات الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى المنطقة، إثر الهجوم الذي استهدف سفنًا تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتَي ضخ نفطيتَين بالسعودية؛ ما ترتب على ذلك من تداعيات على إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وعبر التاريخ الطويل للقمم العربية عُقدت 13 قمة طارئة. وتعد قمة مكة الطارئة هي الرابعة عشرة، والقمة الثانية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. فيما عُقدت أول قمة عربية طارئة في أنشاص المصرية بدعوة الملك فاروق، وذلك في عام 1946م. وتعد مصر أكثر الدول العربية استضافة للقمم الطارئة بواقع خمس قمم.

وشهدت مسيرة القمم العربية منذ تأسيسها في مارس 1945 انعقاد قمم ما بين عادية وطارئة، إلى جانب قمم عربية اقتصادية تنموية.

وترصد "الخليج 365" القمم الطارئة ونتائجها.

قمة أنشاص الطارئة

عُقدت في "مايو 1946" بدعوة من ملك مصر فاروق الأول، بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي: مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا. وأكدت حق الشعوب العربية في نيل استقلالها، وطالبت بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، كما قررت الدفاع عن فلسطين في حال الاعتداء عليها.

قمة بيروت الطارئة

عُقدت في "نوفمبر 1956" لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي وقطاع غزة، وشارك فيها تسعة رؤساء عرب بدعوة من الرئيس اللبناني كميل الجميل، ونتج منها مناصرة مصر ضد العدوان الثلاثي، وفي حالة عدم امتثال الدول المعتدية لقرارات الأمم المتحدة، وامتنعت عن سحب قواتها، فإن الدول العربية المجتمعة ستلجأ إلى حق الدفاع المشروع عن النفس. واعتبار سيادة مصر هي أساس حل قضية السويس. كما نتج من القمة تأييد نضال الشعب الجزائري من أجل الاستقلال.

قمة القاهرة الطارئة

عُقدت في "سبتمبر 1970" إثر الاشتباكات المسلحة في الأردن بين المنظمات الفلسطينية والحكومة الأردنية، التي عُرفت بأحداث أيلول الأسود. وقاطعت كل من سوريا والعراق والجزائر والمغرب هذه القمة، ونتج منها الإنهاء الفوري لجميع العمليات العسكرية من جانب القوات المسلحة الأردنية وقوات المقاومة الفلسطينية، والسحب السريع لكلتا القوتين من عمّان، وإرجاعها إلى قواعدها الطبيعية والمناسبة، وإطلاق المعتقلين من كلا الجانبين.

قمة الرياض الطارئة

عُقدت في "أكتوبر 1976" بدعوة من المملكة العربية السعودية. وهي قمة عربية مصغرة، شملت 6 دول عربية بهدف وقف نزيف الدم في لبنان، وإعادة الحياة الطبيعية إليها، واحترام سيادة لبنان، وإعادة إعماره.

قمة فاس الطارئة

عُقدت في "سبتمبر 1982"، وشاركت فيها تسع عشرة دولة، وغابت عنها ليبيا ومصر، وأُقر خلالها مشروع الملك فهد للسلام في الشرق الأوسط، وأصبح مشروعًا للسلام العربي. ودان المؤتمر العدوان الإسرائيلي على شعب لبنان. كما أعلنت القمة أن أي اعتداء على أي قُطر عربي اعتداء على البلاد العربية جميعًا؛ وذلك على خلفية الحرب العراقية - الإيرانية.

قمة الدار البيضاء الطارئة

عُقدت في "أغسطس 1985" بدعوة من الحسن الثاني ملك المملكة المغربية. وأكد المؤتمر الالتزام الكامل بميثاق التضامن العربي، وقرر تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية.

قمة عمّان الأردنية الطارئة

عُقدت في "نوفمبر 1987"، وشاركت فيها 20 دولة عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقرر المؤتمر إدانة احتلال إيران أراضي العراق، والتضامن الكامل مع العراق للدفاع عن أرضه وسيادته. كما دان المؤتمر الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، ودعا إلى ضمان حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وفقًا لقواعد القانون الدولي.

قمة الجزائر الطارئة

عُقدت في "يونيو 1988" بمبادرة من الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، ودعت إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية.

قمة الدار البيضاء الطارئة

عُقدت في "مايو 1989"، وأعادت مصر إلى عضوية الجامعة العربية، وغاب عنها لبنان الذي كان تتنازع السلطة فيه حكومتان.

قمة بغداد الطارئة

عُقدت في مايو 1990، وغاب عنها لبنان وسوريا، وبحثت التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، واتخاذ التدابير اللازمة حيالها، كما دانت تكثيف الهجرة اليهودية إلى "إسرائيل".

قمة القاهرة الطارئة

عُقدت في "أغسطس 1990" إثر العدوان العراقي على الأراضي الكويتية، وتغيبت عنها تونس.

قمة القاهرة الطارئة

عُقدت في يونيو 1996 بعد وصول اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في "إسرائيل"، وتأثير ذلك على مصير عملية السلام، وحضرتها جميع الدول العربية باستثناء العراق.

قمة القاهرة الطارئة

عُقدت في "أكتوبر 2000" إثر أحداث العنف التي تفجرت ضد الفلسطينيين بعد أن دخل رئيس الوزراء "الإسرائيلي" آرييل شارون الحرم القدسي الشريف. وحضر المؤتمر 14 رئيسًا وملكًا وأميرًا عربيًّا، ومثَّل ليبيا وفد دبلوماسي، انسحب في اليوم الثاني من القمة.

قمة مكة الطارئة

تُعقد في 30 مايو 2019م.