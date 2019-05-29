، موظفو بلدية القنفذة لم يصرفوا راتب مايو.. والتأخير متكرر ،

سادت حالة من الاستياء بين موظفي بلدية محافظة القنفذة بسبب تأخُّر صرف رواتبهم عن شهر مايو الحالي أسوه بباقي موظفي الدولة.
وقال عددٌ من منسوبي البلدية لـ"الخليج 365" إنهم يعانون تكرار المشكلة من فترة لأخرى، وإن هذه المرة السادسة التي تتأخر فيها رواتبهم، ولا تُصرف في موعدها حسب الأمر الملكي القاضي بصرف رواتب جميع موظفي الدولة بتاريخ الـ27 من كل شهر ميلادي، إلا أن استمرار المشكلة أصبح هاجسًا يلاحقهم.. وطالبوا بالتحقيق في سبب تعثر انتظام رواتبهم، ومحاسبة المتسبب حتى لا يتكرر ذلك.
فيما تواصلت "الخليج 365" مع متحدث بلدية القنفذة صالح الزبيدي، وأكد أنه سيتم صرف الرواتب غدًا بإذن الله، وجارٍ التحقيق لمعرفة السبب؛ إذ إن البلدية استكملت جميع الإجراءات كالمعتاد منذ وقت كافٍ.
موظفو بلدية القنفذة لم يصرفوا راتب مايو.. والتأخير متكررحسن العيسي الخليج 365 2019-05-29
سادت حالة من الاستياء بين موظفي بلدية محافظة القنفذة بسبب تأخُّر صرف رواتبهم عن شهر مايو الحالي أسوه بباقي موظفي الدولة.
وقال عددٌ من منسوبي البلدية لـ"الخليج 365" إنهم يعانون تكرار المشكلة من فترة لأخرى، وإن هذه المرة السادسة التي تتأخر فيها رواتبهم، ولا تُصرف في موعدها حسب الأمر الملكي القاضي بصرف رواتب جميع موظفي الدولة بتاريخ الـ27 من كل شهر ميلادي، إلا أن استمرار المشكلة أصبح هاجسًا يلاحقهم.. وطالبوا بالتحقيق في سبب تعثر انتظام رواتبهم، ومحاسبة المتسبب حتى لا يتكرر ذلك.
فيما تواصلت "الخليج 365" مع متحدث بلدية القنفذة صالح الزبيدي، وأكد أنه سيتم صرف الرواتب غدًا بإذن الله، وجارٍ التحقيق لمعرفة السبب؛ إذ إن البلدية استكملت جميع الإجراءات كالمعتاد منذ وقت كافٍ.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
12:18 AM
"متحدث البلدية": سيتم الصرف غدًا.. وجارٍ معرفة السبب
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سادت حالة من الاستياء بين موظفي بلدية محافظة القنفذة بسبب تأخُّر صرف رواتبهم عن شهر مايو الحالي أسوه بباقي موظفي الدولة.
وقال عددٌ من منسوبي البلدية لـ"الخليج 365" إنهم يعانون تكرار المشكلة من فترة لأخرى، وإن هذه المرة السادسة التي تتأخر فيها رواتبهم، ولا تُصرف في موعدها حسب الأمر الملكي القاضي بصرف رواتب جميع موظفي الدولة بتاريخ الـ27 من كل شهر ميلادي، إلا أن استمرار المشكلة أصبح هاجسًا يلاحقهم.. وطالبوا بالتحقيق في سبب تعثر انتظام رواتبهم، ومحاسبة المتسبب حتى لا يتكرر ذلك.
فيما تواصلت "الخليج 365" مع متحدث بلدية القنفذة صالح الزبيدي، وأكد أنه سيتم صرف الرواتب غدًا بإذن الله، وجارٍ التحقيق لمعرفة السبب؛ إذ إن البلدية استكملت جميع الإجراءات كالمعتاد منذ وقت كافٍ.
، موظفو بلدية القنفذة لم يصرفوا راتب مايو.. والتأخير متكرر ،
المصدر : الخليج 365
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