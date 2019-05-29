محمد بن مسعود - الدمام - حمّل الوطني خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا نفسه مسؤولية الخسارة من مالي 3-4 في مونديال العالم للشباب. وقال:"أنا من يتحمل مسؤولية الخسارة، وسنسعى في مباراة بنما المقبلة إلى تصحيح الأخطاء". وعن المباراة قال: "قابلنا منتخبًا مميزًا ويستحق الفوز". وإضاف: إن شاء الله نصحح الأخطاء ويكتب لنا الله التأهل كأفضل ثوالث. العطوي: أتحمل خسارة الأخضر .. وسنصحح الأخطاء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-29 حمّل الوطني خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا نفسه مسؤولية الخسارة من مالي 3-4 في مونديال العالم للشباب. وقال:"أنا من يتحمل مسؤولية الخسارة، وسنسعى في مباراة بنما المقبلة إلى تصحيح الأخطاء". وعن المباراة قال: "قابلنا منتخبًا مميزًا ويستحق الفوز". Advertisements وإضاف: إن شاء الله نصحح الأخطاء ويكتب لنا الله التأهل كأفضل ثوالث. 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 12:34 AM حمّل الوطني خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا نفسه مسؤولية الخسارة من مالي 3-4 في مونديال العالم للشباب. وقال:"أنا من يتحمل مسؤولية الخسارة، وسنسعى في مباراة بنما المقبلة إلى تصحيح الأخطاء". وعن المباراة قال: "قابلنا منتخبًا مميزًا ويستحق الفوز". وإضاف: إن شاء الله نصحح الأخطاء ويكتب لنا الله التأهل كأفضل ثوالث. ، العطوي: أتحمل خسارة الأخضر .. وسنصحح الأخطاء ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العطوي: أتحمل خسارة الأخضر .. وسنصحح الأخطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.