- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
خسر المنتخب السعودي لفئة الشباب (تحت 20 عامًا) لكرة القدم أمام منتخب مالي بنتيجة 3-4 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب "غدينيا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الخامسة) من بطولة كأس العالم 2019 التي تستضيفها بولندا.
وتضاءلت حظوظ الأخضر في التأهل التي ستكون عن طريق أفضل مركز ثالث.
تقدم المنتخب السعودي بهدفين عن طريق فراس البريكان وحسان تمبكتي في الدقيقتين الـ9، والـ20، وعادل مالي عند الدقيقتين الـ36 والـ54.
وفي الدقيقة الـ63 سجل خالد الغنام الهدف الثالث قبل أن ينجح مالي في تسجيل هدفين في الدقيقتين الـ70 والـ90.
بالصور.. "الأخضر الشاب" يسقط أمام مالي برباعيةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-05-29
خسر المنتخب السعودي لفئة الشباب (تحت 20 عامًا) لكرة القدم أمام منتخب مالي بنتيجة 3-4 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب "غدينيا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الخامسة) من بطولة كأس العالم 2019 التي تستضيفها بولندا.
وتضاءلت حظوظ الأخضر في التأهل التي ستكون عن طريق أفضل مركز ثالث.
تقدم المنتخب السعودي بهدفين عن طريق فراس البريكان وحسان تمبكتي في الدقيقتين الـ9، والـ20، وعادل مالي عند الدقيقتين الـ36 والـ54.
وفي الدقيقة الـ63 سجل خالد الغنام الهدف الثالث قبل أن ينجح مالي في تسجيل هدفين في الدقيقتين الـ70 والـ90.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
12:06 AM
حظوظه في التأهل لدور الستة عشر تتضاءل
خسر المنتخب السعودي لفئة الشباب (تحت 20 عامًا) لكرة القدم أمام منتخب مالي بنتيجة 3-4 في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب "غدينيا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الخامسة) من بطولة كأس العالم 2019 التي تستضيفها بولندا.
وتضاءلت حظوظ الأخضر في التأهل التي ستكون عن طريق أفضل مركز ثالث.
تقدم المنتخب السعودي بهدفين عن طريق فراس البريكان وحسان تمبكتي في الدقيقتين الـ9، والـ20، وعادل مالي عند الدقيقتين الـ36 والـ54.
وفي الدقيقة الـ63 سجل خالد الغنام الهدف الثالث قبل أن ينجح مالي في تسجيل هدفين في الدقيقتين الـ70 والـ90.
، بالصور.. "الأخضر الشاب" يسقط أمام مالي برباعية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "الأخضر الشاب" يسقط أمام مالي برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.