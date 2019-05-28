لقطات توثق جهود جسر التطوعي في حملة إماطة الأذى في الرياض

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - محمد قرهم

نفذ فريق جسر التطوعي بالتعاون مع بلدية عرقة حملة تنظيف حديقة الحي بهدف الحفاظ على نظافتها وترتيبها من جهة ونشر ثقافة العمل التطوعي والمحافظة على البيئة من جهة أخرى.

ودفع حب العمل التطوعي ورغبتهم في تقديم شيء لوطنهم أعضاء الفريق لتنفيذ الحملة، حيث قالت زبيدة حمادنة من الفريق وهي المسؤولة الإعلامية بالفعالية إن ما حدث هي حملة مبدئية بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض ممثلة في بلدية عرقة سيتبعها خطوات أخرى لتنظيف حدائق أخرى بالعاصمة الرياض الهدف منها تسليط الضوء الإعلامي على العمل وفق منهجية وضوابط ميدانية لنظافة حدائق الرياض.

وتابعت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن فريق جسر التطوعي يهدف بمشاركة الإخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى تنظيف الحدائق وتعريف الأهالي على ثقافة العمل التطوعي وأهمية أن يقوموا بالحفاظ على نظافة الحديقة كجزء بسيط والمدينة ككل، كما أن الحملة تسعى لتفعيل دور لجان الأحياء وأهاليها بمشاركة رجال الحي ونسائه.

وأضافت: استهلك تنظيف الحديقة ساعات من العمل المتواصل، حيث كانت مكتظة بالأوساخ على الرغم من أنها تستخدم يومياً من قبل الأهالي وهم يجلسون فيها ويلعب أطفالهم بداخلها.

من جهته، قال الشيخ عبدالرحمن الرسيمي في تصريحاته إلى “متابعات الخليج 365“: أعتبر مشاركة الأهالي في عملية التنظيف خطوة إيجابية حيث إنها تهدف إلى نقطتين هامتين وجدتا في الحملة، النقطة الأولى هي أن شباناً من مختلف الأحياء نظفوا حديقة في حي معين رغم أنهم لا يسكنوه وهذه هي ثقافة التعاون، والنقطة الثانية هي أن الأهالي نزلوا من بيوتهم لمساعدتنا وساهموا في تنظيف حديقته وهذا يؤكد أن فكرتنا وصلت وأنهم أيضاً حريصون على نظافة الحديقة وجمالها ولكنهم بين الحين والآخر بحاجة إلى من يشجعهم.

يذكر أن الحملة نفذها فريق جسر بالتعاون مع بلدية عرقة، تقدمهم عبدالعزيز المرشد نائب رئيس لجنة تنمية عرقة، و‏محمد السبيعي ومحمد الغامدي وبدر الدوسري من بلدية عرقة.

Advertisements