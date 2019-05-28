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التويجري مديراً عاماً للشؤون الصحية في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً وزارياً يقضي بتكليف الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.
وعبّر الدكتور التويجري عن بالغ شكره وتقديره لوزير الصحة، مثمناً هذه الثقة التي ستكون دافعاً للاستمرار في الرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة تحت توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز.
يُذكر أن الدكتور التويجري كان يشغل رئيساً لقسم الأنف والأذن والحنجرة في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض وقائداً لزراعة القوقعة بالمملكة، كما عمل سابقاً مديراً لمستشفى الإيمان بالرياض ورأس عدة لجان طبية بالمنطقة.
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